Fact Check: इटली में कोरोना ने ढाया कहर, 'राष्ट्रपति के आंखों से छलका आंसू'

दावा: सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यह 'इटली के राष्ट्रपति का रोते हुए' फोटो है। कुछ यूजर्स इसे शेयर करते हुए कैप्शन में लिख करहे हैं कि कैसे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद कोरोनो वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए इटली तैयार नहीं था।

22 मार्च रविवार को, इस तस्वीर को कई तरह के कैप्शन के साथ साझा किया गया था या फिर इसे रीट्विट किया गया था: 'बस इटली के रोने वाले राष्ट्रपति को देखें।’

'इटली में सबसे उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं हैं लेकिन वे ( कोरोना वायरस ) को नियंत्रित करने में विफल रहे क्योंकि वे इसे शुरुआती दिनों में एक मजाक के रूप में ले रहे थे और आज उनके राष्ट्रपति ने रोते हुए कहा कि ( कोरोनोवायरस) की वजह से मरने लोगों के शवों को दफनाने के लिए हमारे पास जगह की कमी है’।

कई फेसबुक यूजर्स द्वारा इस तरह के पोस्ट को कम से कम 1,000 बार शेयर किया गया है। अब इसकी सत्यापन के लिए फेसबुक के क्लेम चेक डैशबोर्ड द्वारा इन पोस्टों को चिह्नित किया है। एक पाठक ने इस दावे के साथ फेसबुक पोस्ट के लिंक के साथ रैपर को ईमेल किया।

"No hope on the earth again, we are waiting mercy from sky more than 4000 people are died 28 padres are died Due to COVID 19." Giuseppe Conte prime minister of ITALY. On picture is president Sergio mattarella😭😭😭 crying . pic.twitter.com/qcpcU4miy8