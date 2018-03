नई दिल्ली। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इराक के मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों की जानकारी दी। जिसके बाद मृतकों के परिजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पिछले तीन सालों से अपनो का इंतजार कर रही आंखें आंसुओं से भर गई। सुषमा स्वराज के बयान के बाद मृतकों के घर में सन्नाटा छा गया। वहीं, कुछ परिजनों ने सरकार के प्रति आक्रोश भी जताया।

Amritsar: Family of Manjinder Singh who was among 39 Indians killed in Iraq mourns his death. pic.twitter.com/Rqpsbz7fDB — ANI (@ANI) March 20, 2018

अपहरण की मिली थी सूचना

भारतीय मृतकों में से एक के परिजन ने बताया कि उसके भाई का दो बार डीएनए टेस्ट भी करा लिया गया और उनको इसकी सूचना तक नहीं दी गई। उसने बताया कि हमे तो केवल उसके अपहरण की सूचना मिली थी, जबकि उसके बाद क्या हुआ हमे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं, एक और मृतक मंजिंदर सिंह की बहन गुरपिंदर कौर ने बताया कि सरकार पिछले चार सालों से मेरी भाई के जिंदा होने की बात कर रही थी, लेकिन अब अचानक से ऐसा बयान दिया जा रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है।







We had got information that that my brother was abducted by terrorists, after that nothing was know about his whereabouts. My DNA test was done twice, but we received no information: Brother of an Indian national who was killed in Iraq's Mosul #Jalandhar pic.twitter.com/rouCGmxInt — ANI (@ANI) March 20, 2018

वहीं पति देविंदर सिंह की मौत की खबर से मंजीत कौर का बुरा हाल है। मंजीत का कहना है उसको देविंदर की अंतिम खबर 15 जून 2014 मिली थी। सरकार भी उनके जिंदा होने की बात कह रही थी, जिससे हमें भी उनके जिंदा लौटने की उम्मीद थी।बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इराक के मासुल में लापता 39 भारतीय नागरिकों को लेकर बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्री ने बयान में कहा है कि मोसूल में लापता सभी 39 भारतीयों की हत्या कर दी गई है। सुषमा ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि मरने वाले सभी भारतीयों के डीएनए से इसकी पुष्टि हो चुकी है। सुषमा ने इसके पीछे आतंकी संगठन आईएसआईएस का हाथ बताया है। सुषमा ने भारतियों को बंधक बनाए जाने की खबर को झूठी बताते हुए उनके मरने की पुष्टि की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त की जा चुकी है।

For past 4 yrs EAM was telling me that they were alive,don't know what to believe anymore.I am waiting to speak with her,no information was given to us,we heard her statement she made in Parliament: Gurpinder Kaur, sister of Manjinder Singh who was among 39 Indians killed in Iraq pic.twitter.com/fwNqRoRPUG — ANI (@ANI) March 20, 2018