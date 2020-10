फिनलैंड: पीएम सना मारिन ड्रेस को लेकर हुईं ट्रोल, समर्थकों ने ट्रोलर्स को इस अंदाज में दिया जवाब

हेलसिंकी। अक्सर पहनावे को लेकर कई नेता, अभिनेता और एक्ट्रेस सोशल मीडिया ( Social Media ) पर ट्रोल हो जाते हैं। अब फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मारिन ( Finland Prime Minister Sanna Marin ) भी अपने ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई हैं। आलोचकों ने प्रधानमंत्री के ड्रेस को अंग प्रदर्शन करने वाला करार दिया। आलोचकों ने कहा कि यह ड्रेस प्रधानमंत्री के पद के मुताबिक नहीं है।

दरअसल, 34 वर्षीय प्रधानमंत्री सना मारिन का लो कट ब्लेजर पहनने ( PM Sanna Marin Trolled For Wearing Low Cut Blazer ) हुए एक फोटो सामने आया, जिसपर आलोचकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हालांकि प्रधानमंत्री मारिन के समर्थकों ने ट्रोलर्स को भी जवाब दिया और ड्रेस को खूबसूरत बताकर उनका मुंह बंद कर दिया।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री सना मारिन ने एक फैशन पत्रिका के लिए फोटोशूट कराया था। पत्रिका के कवर फोटो में सना मारिन ब्लैक कलर के लो कट ब्लेजर पहने नजर आ रही हैं, इसके साथ उन्होंने ज्वैलरी भी कैरी की है। इसी फोटो को लेकर पीएम मारिन को ट्रोल किया गया।

The Prime Minister of Finland, Sanna Marin, is catching hellfire for having this photo taken. There is a growing movement with the hashtag #supportsanna to defend her and I invite everyone in the Twitterverse to join in, including men. pic.twitter.com/M4EwiwWZrx