ऑस्ट्रेलिया: न्यू साउथ वेल्स राज्य में आग लगे से 100 से अधिक घर स्वाह, तीन की मौत

सिडनी। ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में भयावह आग लगने के बाद यहां पर 100 घर जलकर स्वाह हो गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। शनिवार को एनएसडब्ल्यू रूरल फायर सर्विस के कमिश्नर शेन फिट्जसिमोंस ने कहा कि यह आग काफी भयावह है। इसमें कई लोगों के मारे जाने की संभावना है।

At 6am there's 64 bush and grass fires across NSW, 40 not yet contained. Many of these fires won't be contained ahead of tomorrow's dangerous Fire weather. Catastrophic fire danger has been declared for Tuesday in Sydney and Hunter areas. Use today to get ready. #nswrfs pic.twitter.com/Qto5IF8PUH