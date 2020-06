Flooding in China: बाढ़ में हजारों मकान तबाह, लाखों लोग हुए बेघर, देखें तस्वीरें

Flooding in China: दक्षिण और मध्य चीन में बाढ़ में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं, हजारों लोग बेघर हो गए। देश के आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने कहा कि लगभग 228,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। करीब 1,300 से अधिक घरों के नुकसान पहुंचा है।

