Flooding in China: कोरोना के बाद China में आई बाढ़, 26 लाख लोग प्रभावित, Video में देखें तबाही का मंजर

Flooding in China: कोरोना ( coronavirus ) की तबाही के बाद चीन ( China ) में अब बाढ़ कहर ढा रही है। लगातार हो रही भारी बारिश ( Heavy Rain ) के चलते दक्षिण-पूर्वी चीन में मंगलवार को घरों और खेतों में बाढ़ आ गई।

Heavy rains have caused flooding and landslides in southern China. A number of people have died and 120,000 have been evacuated. Thousands of homes have been destroyed.

At a Glance: https://t.co/r7ueyDUmuM pic.twitter.com/S8UsBF6ciR