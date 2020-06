मेक्सिको में चक्रवात Cristobal का ​कहर, कई शहरों में बाढ़ के हालात

मेक्सिको ( Mexico Weather ) और मध्य अमेरिका में शुक्रवार से जारी भारी बारिश ( Heavy Rain ) के चलते कई इलाकों में बाढ़ ( Flood ) के हालात बने हुए है। मेक्सिको सरकार ने युकाटन प्रायद्वीप में पंटा हरेरा से रियो लागार्टोस तक हाई अलर्ट जारी कर रखा है। युकाटन प्रायद्वीप के मध्यम से तबास्को राज्य तक सड़कों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि क्रिस्टोबाल चक्रवात ने इन दिनों भारी तबाही मचा रखी है। कैंपेचे में तूफानी हवाओं और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है।

हालात बेकाबू होते देख सरकार ने 9,000 सैनिकों और नेशनल गार्ड के सदस्यों को राहत बचाव के लिए लगाया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण, मध्य अमेरिका में भारी वर्षा जारी रह सकती है। AccuWeather सीनियर मौसम विज्ञानी रॉब मिलर ने कहा, मध्य अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों में पूर्वी प्रशांत महासागर पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जिसके चलते आगामी दिनों में भारी बारिश जारी रह सकती है।

