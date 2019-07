G-20 सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत, ट्रंप ने पहले ही दौर में उठाया 5G का मुद्दा

टोक्यो। जी-20 सम्मेलन ( G20 Summit ) की औपचारिक शुरआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों साथ अमरीका और अन्य कई यूरोपीय देशों ने भी शिरकत की है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह सबसे अहम सम्मेलन है। इस सम्मेलन की मदद से मोदी एक साथ कई राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर देश के लिए नई रणनीति तैयार कर सकते है। जी-20 मुख्य रूप से आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के लिए बना हुआ है। ऐसे में भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर यह बड़ा मौका होगा। सम्मेलन दो दिनों तक चलेगा।

सभी मुद्दे खास अहमियत रखते हैं

वैश्विक मंच होने की वजह से यहां पर उठने वाले सभी मुद्दे खास अहमियत रखते हैं। दुनिया की कुल जीडीपी के 80 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व जी-20 में शामिल देश करते हैं। बीते सालों में जलवायु परिवर्तन,स्वास्थ्य, आतंकवाद,जल संकट जैसे मुद्दों को जी-20 में प्रमुख्ता से उठाया गया है। इस साल भी ये सभी मुद्दे अहम रहेंगे। व्यापार, 5G , आर्थिक सुरक्षा, भारी टैरिफ से संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन जैसे कई मुद्दे हैं जो इस सम्मलेन के दौरान चर्चा में रहेंगे।

US Pres on digital economy at #G20Summit: We must ensure resilience&security of our 5G networks, it's essential to our shared safety&prosperity. US opposes data localisation&policies which have been used to restrict digital trade &violate privacy&intellectual property protections pic.twitter.com/HBwLPGtIP3