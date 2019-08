G7 समिट: पीएम मोदी पर्यावरण और डिजिटल परिवर्तन पर रखेंगे विचार, अमरीका को भारत से टैरिफ कटौती की उम्मीद

पेरिस। फ्रांस के बिरिट्ज़ में 45वां G7 समिट का आयोजन 24-26 अगस्त को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 अगस्त को वो पर्यावरण, जलवायु, महासागरों और डिजिटल परिवर्तन पर आयोजित सत्रों में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के निमंत्रण पर जी 7 शिखर सम्मेलन की बैठकों में भाग लेंगे।

इस बीच एक अमरीकी अधिकारी ने कहा 'हम उम्मीद करते हैं कि जापान के ओसाका में हुए G20 समिट की तरह ही इस बार भी सभी सदस्य देशों के नेता बहुत ही प्रोडक्टिव चर्चा करेंगे। वे व्यापार के मोर्चे पर जारी गतिरोध के समाधान की तलाश करेंगे। इसके साथ ही अमरीका भारत की ओर देख रहा है कि व अमरीकी उत्पादों पर टैरिफ कम करे और अपने बाजार खोले।’

अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संभवतः प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से सुनना चाहते हैं कि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की भूमिका के तौर पर कैसे क्षेत्रीय तनाव को कम करने और कश्मीर के लिए मानवाधिकारों के लिए सम्मान बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

बता दें कि अभी बीते दिनों ही ट्रंप ने भारत से अपील की थी कि वे अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए अपनी सेना को तैनात करें। उन्होंने कहा था कि भारत के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

