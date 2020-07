कोरोना संक्रमित जर्मन शेफर्ड की मौत से मचा हड़कंप, सामने आई हैरान करने वाली बात

-अमेरिका ( Coronavirus in America ) में इंसानों के साथ अब जानवरों ( Coronavirus in Animals ) पर भी कोरोना ( Covid-19 Virus ) का खतरा मंडरा रहा है।

-अमेरिका में जहां डेढ़ लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं किसी जानवर की मौत ( Dog Died Due to Coronavirus ) का पहला मामला सामने आया है।

-रिपोर्ट के अनुसार, न्यू यॉर्क ( New York ) में कोरोना संक्रमण से जूझ रहे एक 'जर्मन शेफर्ड' कुत्ते की मौत हो गई है।