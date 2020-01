जर्मनी: बंदूकधारी ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, छह लोगों की मौत

बर्लिन। जर्मनी से गोलीबारी की घटना की खबर आ रही है। देश के सदर्न जर्मन टाउन (Southern German Town) में हुए इस वारदात में छह लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली है। वहीं, स्थानीय मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि घटना में दर्जनभर ( Many Injured ) लोग घायल भी हुए हैं।

संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार, आसपास का इलाका सील

गोलीबारी के सभी पीड़ितों को अस्पताल में इलाज जारी है। इसके साथ ही, घटनास्थल के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि गोलीबारी करने के शक में एक संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने इस बात की भी पुष्टि की है कि गोलीबारी में कई लोग घायल हुए हैं। हालांकि, उन्होंने मृतकों की संख्या की पुष्टि न करते हुए सिर्फ इतना कहा है कि गोलीबारी में एक से अधिक लोगों की मौत हुई है।

