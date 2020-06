Google का दावा, ट्रंप-बाइडेन के चुनावी अभियान पर ईरानी और चीनी हैकर लगा रहे सेंध

वॉशिंगटन। अमरीका (America) में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। कोरोना वायरस (Coronavirus) और हाल में अश्वेत मामले को लेकर प्रदर्शनों नै चुनावी अभियान पर ग्रहण लगा दिया है। वहीं दूसरी ओर चुनावी अभियान पर ईरानी और चीनी हैकरों ने हमला बोल दिया है। गूगल (Google) के थ्रेट एनालिसिस ग्रुप Threat Analysis Group के सदस्य शेन हंटले के अनुसार चीनी सरकार से जुड़े हैकर्स ने हाल की में डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic party) की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के प्रचार टीम के ईमेल अकाउंट में सेंध लगाई है।

वहीं ईरानी सरकार से जुड़े हैकर्स ने डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के प्रचार अभियान से जुड़े लोगों के ईमेल अकाउंट को हैक करने का प्रयास किया है। पिछले चुनाव अभियान में भी हैकिंग के मामले सामने आए थे। जिसमें ट्रंप पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने रूस की मदद से राष्ट्रपति चुनाव को जीत लिया।

Recently TAG saw China APT group targeting Biden campaign staff & Iran APT targeting Trump campaign staff with phishing. No sign of compromise. We sent users our govt attack warning and we referred to fed law enforcement. https://t.co/ozlRL4SwhG