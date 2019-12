अमरीका: एयर चीफ मार्शल भदौरिया की मौजूदगी में पर्ल हार्बर सैन्य अड्डे पर फायरिंग, कई घायल

वाशिंगटन। अमरीका से एक बड़ी खबर आ रही है। वहां के पर्ल हार्बर सैन्य बेस में बुधवार दोपहर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि हमले में कई लोग घायल हैं और इनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। हमलावर बंदूकधारी ने इस दौरान न सिर्फ फायरिंग की है, बल्कि पर्ल हार्बल नेवल शिपयार्ड को आग के हवाले भी कर दिया है। जिस वक्त यह हमला हुआ भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी घटनास्थल पर मौजूद थे।

Indian Air Force: IAF Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria & his team were present at the time of shooting incident at Joint Base Pearl Harbor Hickam, the US Navy and Air Force Base, in Hawai, USA. All IAF personnel, including the chief are safe and unaffected by the incident. pic.twitter.com/D6qkXDsPxU