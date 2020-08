Friendship Day पर Israel ने बॉलीवुड अंदाज में India को बताया सबसे अच्छा दोस्त, America ने भी दी बधाई

नई दिल्ली। आज यानी 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे ( International Friendship Day ) मनाया जा रहा है। हर कोई अपने सबसे प्रिय दोस्त को बधाई दे रहे हैं और इस दिन को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए अलग-अलग अंदाज में इसे सेलेब्रेट ( Friendship Day Celebration ) कर रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर फ्रेंडशिप डे को मनाने के साथ साथ अब एक देश अपने साथी देश के साथ भी फ्रेंडशिप डे मनाने लगे हैं। तभी तो इस विशेष मौके पर अपने दोस्त देश को अलग अंदाज में बधाई देकर फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है।

इसी में से एक देश इजरायल ने अपने सबसे प्यारे दोस्त भारत को फ्रेंडशिप डे पर अलग ही अंदाज में बधाई दी है। दरअसल, भारत स्थित इजरायल दूतावास ( Israeli Embassy ) ने बॉलीवुड अंदाज में फ्रेंडशिप डे को सेलेब्रेट किया है। इजरायली दूतावास ने ट्विटर हैंडल पर बॉलीवुड फिल्म का एक लोकप्रिय गाना 'तेरे जैसा यार कहां, कहां ऐसा याराना..' की म्यूजिक के साथ भारत-इजरायल के बीच दोस्ताना संबंध ( India-Israel Friendly Relations ) को दिखाया है।

China से तनातनी के बीच India की Russia से बड़ी डील, 21 MIG-29 समेत 33 फाइटर जेट खरीदेगा भारत

बता दें कि जब से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री ( PM Narendra Modi ) बने हैं, तब से भारत और इजरायल की बीच दोस्ताना संबंध में काफी मजबूती आई है। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ( PM Benjamin Netanyahu ) के बीच दोस्ताना संबंध जगजाहिर है। दोनों एक-दूसरे के अच्छे मित्र हैं। कई ऐसे मौके आए जब दोनों के बीच दोस्ताना संबंध की केमेस्ट्री सबने देखी।

🎶🎵 तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना 🇮🇱❤️🇮🇳#HappyFriendshipDay2020 India!

May our #Friendship & #GrowingPartnership strengthen even more in future!



Share a picture telling us what makes 🇮🇱🇮🇳 friendship so special! #FriendsForever pic.twitter.com/Fd9YzjZuzQ