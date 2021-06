कनाडा में लू ने बरपाया कहर, करीब 150 लोगों की मौत

ओटावा। कोरोना संकट के बीच दुनियाभर के कई देश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में हैं। लगातार बढ़ती गर्मी लोगों पर कहर बरपा रही है। भारत हो या अमरीका या फिर कनाडा या ब्रिटेन या पाकिस्तान.. हर तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप है। सबसे ठंडे देशों में शामिल कनाडा इन दिनों तेज गर्मी और लू से झुलस रहा है। कनाडा में गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, कनाडा के वेंकूवर क्षेत्र में दर्जनों लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हुई है। यहां पर तापमान रिकॉर्ड 49.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तेज लू चलने की वजह से वेंकुवर शहर में शुक्रवार से लेकर अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए लोगों में अधिकतर बुजुर्ग हैं या उनका स्‍वास्‍थ्‍य खराब चल रहा था।

यह भी पढ़ें :- कई राज्यों में हीटवेव रेड अलर्ट जारी, गर्मी में शरीर पर दिखाई देने लगें ये लक्षण तो समझिए लू की चपेट में हैं आप

सिटी पुलिस डिपार्टमेंट और रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस के ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, गर्मी के कारण वेंकूवर एरिया में शुक्रवार से अब तक कम से कम 134 लोगों की जान जा चुकी है। वेंकूवर पुलिस डिर्पाटमेंट ने कहा कि उसे शुक्रवार से अब तक ऐसी 65 अचानक मौतों की जानकारी मिली है, जिसमें से अधिकतर भीषण गर्मी से संबंधित हैं।

At 4:20pm, Lytton Climate Station reported 49.5°C, once again, breaking the daily and all-time temperature records for the 3rd straight day. Final numbers and all other temperature records will be posted later this afternoon. #BCStorm pic.twitter.com/jYpvxM0iIy