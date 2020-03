कोरोना की वजह से हॉलीवुड सुपरस्टार मार्क ब्लम का निधन

वाशिंगटन। पूरी दुनिया में महामारी बन चुके कोरोना वायरस की चपेट में अब तक कई बड़ी हस्तियां आ चुके हैं। इसी से से YOU जैसे शानदार वेब सीरीज में अहम भूमिका निभाने वाले हॉलीवुड सुपरस्टार मार्च ब्लम का कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया।

मार्क ने न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। वे 69 साल के थे।

फॉक्स न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मार्क की पत्नी जैनेट जैरिश ने एक ई-मेल के जरिए उनके निधन की खबर की पुष्टि की है। जैनेट ने बताया है कि 'मेरे पति न? कोरोना वायरस ?? के बाद हुए कॉम्पलिकेशन्स के चलते कल इस दुनिया को अलविदा कह दिया है।

कई बेहतरीन फिल्मों में निभाया अहम किरदार

SAG-AFTRA के एगजिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रेबेका डैमन ने ट्विटर पर मार्क के निधन के बारे में बताया है। उन्होंने कहा 'बहुत दुख के साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे दोस्त और बोर्ड के पूर्व मेंबर मार्क ब्लम का कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद निधन हो गया है।

वे एक शानदार अभिनेता थे और 2007 से लेकर 2013 तक हमारे साथ रहे हैं। मार्क ने कभी भी बिना रूके और थके पूरे जोश के साथ काम किया है। वे एक बेहतरीन एडवोकेट साबित हुए।' डैमन ने कहा मार्क स्मार्ट थे, फनी थे और सही मायने में एक अच्छे कलाकार थे। मार्क तुम हमेशा याद आओगे।

With love and heavy hearts, Playwrights Horizons pays tribute to Mark Blum, a dear longtime friend and a consummate artist who passed this week. Thank you, Mark, for all you brought to our theater, and to theaters and audiences across the world. We will miss you. pic.twitter.com/NMVZFB5hPb