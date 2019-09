ऑस्ट्रेलिया में आग के चलते सैकड़ों लोगों को निकाला गया

सिडनी। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के दो राज्यों में 130 से ज्यादा स्थानों पर आग के चलते दमकलकर्मियों ने सैकड़ों लोगों को उनके घरों से सुरक्षित बाहर निकाला है। अधिकारियों का मानना है कि क्वींसलैंड के इतिहास में आग की अब तक की यह सबसे बड़ी घटना है।

मंगलवार को इसके पड़ोसी राज्य न्यू साउथ वेल्स के करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 58 स्थानों पर आग लगी हुई पाई गई। इसके चलते करीब एक दर्जन मकान नष्ट हो गए। हालांकि अधिकारियों ने दमकलकर्मियों के अदम्य साहस और प्रयासों की सराहना की है।

सोमवार रातभर 300 से ज्यादा दमकलकर्मी क्वींसलैंड के सनसाइन कोस्ट पर आग को बढ़ने से रोकने के लिए प्रयास में जुटे रहे।

One of our crews working in the Peregian area has sent this video through of the water bombing effort going on. It's an impressive sight and we are so thankful to the pilots for working so hard. #bushfire pic.twitter.com/qqp56US1Lt