America में Hurricane Hanna और Douglas बरपाएगा कहर! हाई अलर्ट जारी

मियामी। कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) के संकट से सबसे अधिक प्रभावित अमरीका ( America ) के लिए एक और नई मुसीबत आने वाली है। दरअसल, अमरीका की ओर तेजी के साथ दो विनाशकारी तूफान ( Devastating Storm ) तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दो तूफानों के कारण भारी जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

तूफान की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी ( High Alert Issued ) कर दिया है। बताया जा रहा है कि हन्ना और डगलस ( Hurricane Hanna and Douglas ) नाम के ये दो तूफान अमरीका के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं और देश के अलग-अलग इलाकों को प्रभावित कर सकते हैं।

एहतियात के तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और लोगों को अपने घरों से नहीं निकलने को कहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये दोनों तूफान प्रचंड श्रेणी के हैं। मौसम विभाग ने अटलांटिक महासागर में उठे उष्णकटिबंधीय तूफान हन्ना ( Tropical Storm Hannah ) का दर्जा शनिवार को बढ़ा कर प्रचंड तूफान की श्रेणी में कर दिया है।

विभाग ने कहा है कि यह तूफान टेक्सास तट की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसके कारण भारी बारिश हो सकती है और बवंडर भी उठने का खतरा है। एक और दूसरी तूफान हरिकेन डगलस ( Hurricane Douglas ) कैरिबियाई द्वीपों की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है।

जमीन इलाके में मचा सकता है तबाही

अमरीकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ( US National Hurricane Center ) ने शनिवार की सुबह जानकारी देते हुए बताया है कि यह तूफान जमीन इलाके में तबाही मचा सकता है, क्योंकि इसकी गति बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई है। तूफान की बढ़ी गति के मद्देनजर बा

केंद्र ने बताया कि जमीनी इलाके में पहुंचने से पहले तूफान के कारण समुद्र में पांच फुट ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लिहाजा लोगों को स्वयं और अपनी जरूरी सामान को बचाने की सलाह दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि शनिवार को निचले और मध्य टेक्सास के तटीय मैदान में बंवडर उठ सकते हैं।

उष्णकटिबंधीय तूफान डगलस मेक्सिको के बैरा अल मेजक्विटल से लेकर टेक्सास के पोर्ट मैन्सफील्ड ( Barra Al Mezquitl in Mexico to Port Mansfield of Texas) तक अपना प्रभाव दिखा सकता है। ऐसा अनुमान जताया गया है कि तूफान हन्ना के कारण रविवार रात भर में 13 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर 46 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है।

गोंजालों तूफान भी हो सकता है खतरनाक

अमरीकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र ने शनिवार सुबह बताया कि हन्ना और डगलस के अलावा एक और तूफान से लोगों को सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि गोंजालो ( Gonzalo ) नाम का ये उष्ण कटिबंधीय तूफान के भी शनिवार दोपहर या शाम को विंडवार्ड द्वीप से गुजर सकता है। यह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके कारण कई जगहों पर 3 से 13 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है।