आतंक पर कबूलनामे के बाद अब इमरान का 'डैमेज कंट्रोल', इस्लामोफोबिया दूर करने के लिए खोलेंगे अंग्रेजी चैनल

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कश्मीर मुद्दे पर हार तो मान ली है, लेकिन अभी भी इसको लेकर भारत के खिलाफ तरह-तरह के पैंतरें आजमा रहे हैं। दुनियाभर के सामने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर प्रॉपगैंडा चलाने के लिए इमरान खान ने अंग्रेजी चैनल खोलने का ऐलान किया है। इस बारे में खुद इमरान खान ने एक ट्वीट में जानकारी दी है।

इमरान खान ने एक पोस्ट में बताया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया तीनों मिलकर एक अंग्रेजी चैनल की शुरुआत करनेवाले हैं। इस चैनल के माध्यम से वो दुनिया में फैले 'इस्लामोफोबिया' को दूर करेंगे। इमरान ने बताया कि चैनल के द्वारा इस मसले की चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया को इस्लाम का पाठ पढ़ाया जाएगा।

President Erdogan, PM Mahatir and myself had a meeting today in which we decided our 3 countries would jointly start an English language channel dedicated to confronting the challenges posed by Islamophobia and setting the record straight on our great religion - Islam.

मीडिया में मुसलमानों को मिलेगा एक सही स्पेस

आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम इस वक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, वहीं से उन्होंने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। अपने पोस्ट में उन्होंने बताया,'आज तुर्की के राष्ट्रपति और मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई।' इमरान ने आगे बताया, चैनल के जरिए लोगों के मन में मुसलमानों को लेकर जो गलतफहमियां हैं, उन्हें सुधारा जाएगा। ईशनिंदा के मसले से निपटा जाएगा। इमरान के मुताबिक, चैनल पर इस्लाम के इतिहास पर भी प्रकाश डाला जाएगा। इमरान खान ने कहा, यह चैनल मीडिया में मुसलमानों के लिए एक सही स्पेस साबित होगा।

Misperceptions which bring people together against Muslims would be corrected; issue of blasphemy would be properly contextualized; series & films would be produced on Muslim history to educate/inform our own people & the world; Muslims would be given a dedicated media presence.