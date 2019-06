ऑस्ट्रेलिया: मौसम ने अचानक ली करवट, तेज आंधी के साथ भारी बर्फबारी

सिडनी। एक तरफ भारत में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया में सर्दी ने दस्तक देते ही तापमान को गिरा दिया है। राजधानी सिडनी और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने अजब-सी करवट ली है। यहां पर ओले और भारी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। देश के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग का कहना है कि 2015 के बाद से यह अब तक की सबसे अधिक बर्फबारी है। आम लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वह अपने घरों में रहें। यह अलर्ट सिडनी के हजार किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है।

There is snow in Queensland . Yep, Queensland.