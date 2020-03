कोरोना वायरस: लॉकडाउन की परिस्थिति में इस तरह से टेशन को दूर रहे हैं लोग

रोम। इटली, अमरीका और फ्रांस जैसे देशों में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति आ गई है। यहां पर लोग घरों में कैद हो चुके हैं। उनके दफ्तर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहां तक की मॉल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक जगहों पर भी पाबंदी लगा दी है।

Sicily has figured out this whole self-isolation thing. #COVID19 #CoronavirusPandemic pic.twitter.com/93whPVtQcR

इस दौरान घरों में रह रहे ये लोग अपने अंदाज में टाइम पास कर रहे हैं। कोई गाकर,तो कई अपने घर से ताली बजाकर अपनी टेंशन को दूर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में करीब 17,660 केस सामने आए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह संक्रमण लगातार फैल रहा है, ऐसे में सभी को एहतियात के तौर पर अपने घरों रहना ही सबसे सुरक्षित माना गया है।

People of Siena, Italy sing a song Viva la nostra Siena (hooray for our Siena) together, from their windows to raise their spirits during the Italian #COVID19 lockdown 🙏🏻 pic.twitter.com/jBSbkvds4d