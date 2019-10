शनि ग्रह के चारों ओर मंडरा रहे 82 चांद, बृहस्पति के पास 79 चांद मौजूद हैं

वाशिंगटन। चंद्रयान-2 चांद के रहस्यों के खुलासे के लिए भेजा गया है। वह चांद के ऐसे हिस्सों को समझने की कोशिश कर रहा है जहां आज तक किसी देश ने पहुंचने की हिम्मत नहीं की। पृथ्वी पर जहां एक चांद को लेकर खोजे की जा रही हैं। वहीं हमारे सौर मंडल में शनि ग्रह से वैज्ञानिकों ने 20 नए चंद्रमाओं की खोज की है। इसे मिलकर उसके पास 82 चांद हो गए हैं। इसके पहले सबसे ज्यादा चांद होने का ताज बृहस्पति ग्रह के पास था। उसके चारों तरफ 79 चांद चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अब वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि शनि के चारों ओर सौ से ज्यादा चांद मंडरा रहे हैं।

