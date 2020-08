Independence Day 2020: पहली बार Canada के मशहूर नियाग्रा फॉल्स में लहराया तिरंगा

ओटावा। पूरे देश और दुनियाभर में रहने वाले भारतीय नागरिकों ने शनिवार को हर्षोल्लास के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस ( 74th Independence Day ) मनाया। उत्तरी अमरीकी देश कनाडा ( Canada ) में भी रहने वाले भारतीयों ने भी स्वतंत्रता दिवस मनाया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कनाडा के विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा फॉल्स ( World Famous Niagara Falls ) पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराया गया। नियाग्रा फॉल्स में तिरंगे का मनमोहक प्रतिबिंब को प्रकाशित किया गया।

कनाडा का नियाग्रा फॉल्स दुनिया के प्राकृतिक अजूबों में से एक है। इस झरने में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंगों का संगम दिखाई दिया। बता दें कि भारत के वाणिज्यदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ( Consul Apurva Srivastava ) ने नियाग्रा फॉल्स पर भारतीय तिरंगे को लहराया।

इस मनमोहक दृश्य को अपनी जहन में कैद करने के लिए सड़क पर जाते हुए लोग रूक-रूक अपनी गाड़ियों से उतर कर देख रह थे।

Canada: Niagara Falls illuminated in colours of Indian national flag. #IndiaIndependenceDay



(Image source: Consulate General of India in Toronto, Canada) pic.twitter.com/FXXRijrmoc