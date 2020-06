India-China Face Off: भारत-चीन के बीच टकराव की स्थिति, दुनियाभर से आ रही हैं ऐसी प्रतिक्रयाएं

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख सीमा ( East Ladakh Border ) के गलवान घाटी ( Galwan valley ) में भारत-चीन सेना ( India China Army ) के बीच टकराव की स्थिति बरकरार है। सोमवार की शाम दोनों पक्षों की ओर से हुए हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए तो वहीं चीन के 35 सैनिकों के मारे जाने की बात सामने आई। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की।

इधर सीमा पर गहराते संकट के बीच भारत-चीन हालात ( India-China Tension ) को नियंत्रित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

सीमा पर हालात स्थिर और नियंत्रित: चीन

चीनी विदेश मंत्रालय ( Chinese Foreign Ministry ) ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सीमा पर मौजूदा समय में स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द हालात को शांत करने के लिए तैयार हो गए हैं।

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक बार फिर से आरोप लगाते हुए कहा 'भारत के फ्रंटलाइन सैनिकों ने सहमति तोड़ी और वास्तविक नियंत्रण रेखा ( LAC ) पार की और जानबूझकर चीनी सैनिकों और अधिकारियों को निशाना बनाया, जिससे हिंसक झड़प शुरू हुई और लोग हताहत हुए।'

चुनयिंग ने आगे कहा, भारत मौजूदा हालात पर गलत राय न बनाए और चीन की अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने की इच्छाशक्ति को कमजोर करके न आंके।

