भारत ने UNHRC में पाकिस्तान को किया बेनकाब, कहा- PoK की डेमोग्राफी में किया जा रहा है बदलाव

नई दिल्ली। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हमेशा से दोहरा चरित्र अपनाता रहा है और मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर पूरे विश्व में बदनाम है। इसके बावजूद पाकिस्तान भारत के खिलाफ कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाता रहता है।

इन सबके बीच जेनेवा में ह्यूमन राइट काउंसिल के 45वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। भारतीय स्थायी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी सेंथिल कुमार ने जेनेवा में ह्यूमन राइट काउंसिल के 45वें सत्र में भारत के राइट टु रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को जमकर धोया।

UNHRC में भारत का पाक को जवाब, 'कश्मीर का लालच छोड़ें, वो हमारा था और हमेशा रहेगा'

सेंथिल ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर चिंता की बात है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगातार डेमोग्राफी में बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में 1947 में पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 23 फीसदी थी जो अब घटकर बेहद कम रह गई है। वहां पर लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जाता है।

Since late 1980s, Pakistan’s military establishment has used youth from Jammu & Kashmir to join its various terrorist proxies like Hizbul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba & Jaish-e-Mohammed: Junaid Qureshi, Director, European Foundation for South Asian Studies at 45th Session of UNHRC pic.twitter.com/RCN9iWjctw