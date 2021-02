भारत ने म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों की मौत पर जताई गहरी संवेदना, बातचीत से हो समस्या का समाधान

नई दिल्ली। म्यांमार के कई शहरों में तख्तापलट विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना की ओर की गई कार्रवाई में मारे गए लोगों के प्रति भारत ने गहरी संवेदना जाहिर की है। म्यांमार में भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यांगून और म्यांमार के अन्य शहरों में जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। हम उन मृतकों के परिवारों और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम सभी पक्षों से संयम बरतने और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए मुद्दों को हल निकालने की अपील करते हैं।

Deeply saddened by loss of lives in Yangon & other cities of Myanmar today. We express our heartfelt condolences to families & loved ones of those deceased. We'd urge all to exercise restraint and resolve issues through dialogue in a peaceful manner: Indian Embassy in Myanmar