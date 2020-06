भारतीय-अमरीकी कांग्रेसी Ami Bera ने चीन की आक्रामकता पर जताई चिंता, कहा- सीमा पर सेना बढ़ाना घातक होगा

वाशिंगटन। भारतीय-अमरीकी कांग्रेसी डॉ एमी बेरा (Ami Bera)ने भारतीय सीमा पर चीन की आक्रमकता को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बीजिंग (Bejing) से पड़ोसी देश के साथ सीमा मुद्दों को निपटाने के लिए राजनयिक तंत्र का उपयोग करने को कहा। गौतरलब है कि पूर्वी लद्दाख (Ladakh) की गलवान घाटी (Galwan Valley) में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 15 जून को एक झड़प के बाद तनाव बरकरार है। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। बेरा ने कहा कि इस मामले कूटनीतिक नजरिए से हल किया जाना आवश्यक है।

हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय अमरीकी लेखक बेरा ने एक ट्वीट में कहा कि "मैं चीन को भारत के साथ अपने लंबे समय के कूटनीतिक तंत्र का उपयोग करने के लिए बाध्य करता हूं ताकि सीमा संबंधी मुद्दों को निपटाने के लिए स्थिति को बल दिया जा सके।"

As Chair of the @HouseForeign Subcommittee on Asia, I am concerned by continued Chinese aggression along its border with India. I encourage China to use its longstanding diplomatic mechanisms with India to deescalate the situation rather than force to settle boundary issues.