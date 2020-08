भारतीय मूल के पत्रकार के सवाल पर उलझे Donald Trump, न सुनने का बहाना बनाया

वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) और मीडिया का पंगा जग जाहिर है। वाइट हाउस (White House) में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ट्रंप एक सवाल को लेकर भौचक्के रह गए। भारतीय मूल के एक अमरीकी पत्रकार ने ट्रंप से सीधे-सीधे इतना तीखा सवाल कर डाला कि वह इसका जवाब देने में असमर्थ दिखे। वहीं इस सवाल से बचने के लिए वे दूसरे पत्रकार की तरफ बढ़ गए। दरअसल, पुणे में जन्में शिरीष दाते ने ट्रंप से पूछा था कि क्या उन्हें अपने झूठ बोलने पर कभी अफसोस हुआ है।

Wow. A reporter (I'm not sure who he is) asks Trump, "after three and a half years, do you regret all the lying you've done to the American people?" Trump quickly moves on to the next question. pic.twitter.com/DHn3UvXHnN