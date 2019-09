UN के तहत कांगो में तैनात भारतीय सैन्य अधिकारी गौरव सोलंकी की कयाकिंग हादसे में मौत

किन्शासा। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के लिए बुरी खबर सामने आई है। दरअसल, कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव सोलंकी की मौत हो गई है।

शुरूआती जानकारी के मुताबिक, शनिवार की दोपहर लापता हो चुके कर्नल गौरव सोलंकी की कयाकिंग हादसे में मौत हो गई है।

आर्मी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कर्नल गौरव शनिवार ( आठ सितंबर ) को गोमा के पास स्थित किवु झील में कयाकिंग ( एक प्रकार का नौकायन ) में गए थे, जिसके बाद से वे लापता हो गए थे।

हालांकि चेगेरा द्वीप के पास कयाकिंग करते वक्त लापता हुए कर्नल गौरव को सेना ने ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।

