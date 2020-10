भारतीय मूल के रामकलावन बने सेशेल्स के राष्ट्रपति, पीएम मोदी ने दी बधाई

विक्टोरिया। भारतीय मूल के वैवेल रामकलावन सेशेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। 43 साल बाद विपक्ष का कोई नेता हिंद महासागर के द्वीपीय देश सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का संकल्प दोहराया है।

राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामकलावन को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेशेल्स के लोगों को बधाई। यह लोकतंत्र के लिए एक जीत है, एक सामान्य मूल्य जो भारत और सेशेल्स को बांधता है।

सेशेल्स में राष्ट्रपति और विधानसभा चुनावों में अपनी ऐतिहासिक जीत पर बधाई। हम उनके नेतृत्व में भारत और सेशेल्स के बीच घनिष्ठ और पारंपरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि रामकलावन की जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। वह पादरी भी रह चुके हैं।

