नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस की भूल का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। यात्री जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो उन्हें पता चला की उनका सामान दिल्ली में ही छूट गया है। यह फ्लाइट 130 यात्रियों को लेकर इंस्तांबुल जा रही थी। सभी इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर उतर गए थे कि तभी सूचना मिली उनका सामान दिल्ली ही छूट गया है। यह सुनकर यात्रियों के होश उड़ गए। फ्लाइट 6E 11 यात्रियों को लेकर इस्तांबुल पहुंची तो पता चला कि उसके स्टाफ सभी यात्रियों का सामान लोड करना ही भूल गए और फ्लाइट बिना सामान लिए उड़ गई। एयरलाइंस की इस हरकत से यात्री बेहद नाराज हैं।

IndiGo: In light of these limitations, we have upgraded our aircraft and adjusted the payload as long as the prevailing wind conditions remain, so all the left behind baggage will be carried today. We regret the inconvenience caused to our passengers. https://t.co/QRAUg1k1ue