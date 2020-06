China के खिलाफ भारत-जापान साथ-साथ, दोनों देशों की नौसेना ने किया संयुक्त युद्धाभ्यास

टोकियो। भारत-चीन के साथ सीमा विवाद ( India China Border Dispute ) और हालिया घटनाक्रम से दोनों देशों में तनाव गहराता जा रहा है। लद्दाख सीमा पर युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। इस बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, अपने विस्तारवादी नीति के कारण पड़ोसी देशों के साथ चीन ( China ) के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं और एशिया ( Asia ) में घिरता जा रहा है।

लद्दाख सीमा पर उपजे विवाद के बाद भारत-चीन के बीच तनाव चरम पर है, दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर ( East China Sea ) में द्वीपों को लेकर भी चीन और जापान के बीच विवाद चल रहा है। ऐसे में चीन के इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत-जापान ( India Japan ) साथ-साथ आ गए हैं। दोनों देशों की नौसेना ने हिंद महासागर ( Indian ocean ) में चीन के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए संयुक्त युद्धाभ्यास किया है।

इस बाबत जापान की नौसेना ने ट्वीट करते हुए बताया है कि 27 जून को जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के JS KASHIMA और JS SHIMAYUKI ने भारतीय नौसेना के INS राणा और INS कुलीश के साथ हिंद महासागर में एक अभ्यास किया। युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय नौसेना के साथ मिलकर जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने समझ और सहयोग को बढ़ाया है।

27 JUN, JS KASHIMA (TV 3508) and JS SHIMAYUKI (TV 3513), the JMSDF Training Squadron, conducted an exercise with INS RANA and INS KULISH, Indian Navy at the Indian Ocean. JMSDF promoted mutual understanding with Indian Navy through this exercise. pic.twitter.com/obiXOSVULH