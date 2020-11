Iran के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की राजधानी तेहरान में हत्या, मची खलबली

तेहरान। ईरान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट ( Iranian Scientist ) मोहसेन फखरीजादेह ( Mohsen Fakhrizadeh ) की राजधानी तेहरान में हत्या कर दी गई।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में अनौपचारिक स्रोत के हवाले से बताया जा रहा है कि मोहसेन फखरीजादेह की हत्या की घटना तेहरान के पास अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मोहसेन फखरीजादेह की हत्या तेहरान के पूर्व में दामवंद में की गई है।

वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह को शुक्रवार (27 नवंबर, 2020) को दामवंद के अबार्ड क्षेत्र में मार दिया गया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने इस घटना के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह आतंकियों की कायरता को दिखाता है कि वह किस तरह से डरे हुए और हताश हैं।

परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेह ईरान के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में अहम स्थान रखने वाले वैज्ञानिकों में शुमार हैं। वे इमाम हुसैन विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर थे, वह ईरानी रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बल रसद में एक सीनियर सांइटिस्ट भी थे।

Terrorists murdered eminent Iranian scientist today. This cowardice with serious indications of Israeli role shows desperate warmongering of perpetrators. Iran calls on int'l community to end their shameful double standards & condemn this act of state terror: Iran's Foreign Min https://t.co/uxGmcAuKwq