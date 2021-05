इजरायली सेना की गाजा पट्टी पर बड़ी कार्रवाई, एयर स्ट्राइक में कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया हाउस के ऑफिस ध्वस्त

तेल अवीव। गाजा पट्टी पर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भड़के संघर्ष के बाद अब इजरायली सेना ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। इजरायली सेना ने शनिवार को गाजा पट्टी पर एक बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया, जिसमें कई बड़े मीडिया संस्थानों के कार्यालय ध्वस्त हो गए।

जानकारी के अनुसार, यह हमला ठीक एक घंटे बाद हुआ है, जब इजरायली सेना ने लोगों को इमारतें खाली करने के आदेश दिए थे। इमारत को क्यों निशाना बनाया गया, अभी तक इस संबंध में कोई अधिक सूचना सामने नहीं आई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिस इमारत को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक किया गया उसमें एसोसिएटेड प्रेस, अल-जज़ीरा और अन्य कई मीडिया हाउस के कार्यालय हैं। बता दें कि इस हमले से 12 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई और चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। मीडिया संस्थानों के कार्यालय जिस इमारत में थे उस पर दोपहर को हुए हमले से पहले इजराइली सेना ने इमारत के मलिक को फोन कर इसे निशाना बनाए जाने की चेतावनी दी थी। इसके बाद एपी के कर्मचारी एवं अन्य लोगों ने तत्काल इमारत को खाली किया।

कतर सरकार द्वारा वित्तपोषित अल-जजीरा न्यूज नेटवर्क ने इमारत पर हुए हमले और इसके जमींदोज होने का सीधा प्रसारण किया। बता दें कि इस हमले से पहले गाजा सिटी में शनिवार तड़के इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 10 फलस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें अधिकांश बच्चे थे।

THE BUILDING HAS BEEN DESTROYED pic.twitter.com/a0duWCrqV6