हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भेजने पर इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार, कहा- धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (coronavirus) का दंश झेल रहे कई देशों के लिए अब भारत बड़ी आस बनकर उभरा है। चीन से मिले धोखे और इस संक्रमण से लड़ने के लिए कोई कारगर इलाज अब तक सामने न आना इसकी सबसे बड़ी वजह है। भारतीय दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) से इस संक्रमण को हराने का अब एक मात्र रास्ता सभी देशों को दिख रहा है।

भारत की तरफ से कोविड-19 संक्रमितों के इलाज में कारगर एंटी मलेरिया दवाई भेजने पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलसोनारो के बाद अब इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है।

नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि धन्यवाद मेरे प्रिय दोस्त भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, इजरायल को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (HCQ) भेजने के लिए। गौरतलब है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर रोक के बाद विभिन्न देशों की तरफ से भारत से लगातार अनुरोध किया जा रहा था कि इस दवा को उन्हें सख्त जरूरत है। इसके बाद भारत ने इसके निर्यात के ऊपर लगी रोक को हटाने का फैसला किया।

Thank you, my dear friend, Narendra Modi for sending Hydroxychloroquine to Israel: Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel #COVID19 (File pic) pic.twitter.com/XN7V1tVO8z