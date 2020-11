Jammu Kashmir DDC Election: पुंछ के बुफलियाज इलाके में पहले चरण का मतदान जारी

नई दिल्ली। पुंछ के बुफलियाज इलाके में जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पुंछ के जिला विकास आयुक्त के अनुसार लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है। सुबह 11 बजे तक लगभग 30 प्रतिशत मतदान हुआ है।

J&K: Polling for first phase of District Development Council (DDC) elections underway in Bufliaz area of Poonch.



"We've received great response as people are exercising their voting rights. Nearly 30% votes polled till 11 am here," says Poonch District Development Commissioner. pic.twitter.com/D96QNhRbHt