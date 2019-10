अंतरिक्ष में पहली बार दो महिलाएं एक-साथ करेंगी स्पेसवॉक, जारी किया वीडियो

वाशिंगटन। अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष में इतिहास बनानेवाली है। दरअसल, दो महिला एस्ट्रोनॉट्स जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेसवॉक करने वाली हैं, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहली बार होगा। जानकारी के मुताबिक, 21 अक्टूबर को महिला अंतरिक्ष यात्री जेसिका मीर और क्रिस्टीना कोच यह कारनामा करनेवाली हैं।

मार्च में ही थी स्पेसवॉक की योजना

बताया जा रहा है कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट ISS से बाहर निकलकर स्पेस स्टेशन के सोलर पैनल में लगी लिथियम ऑयन बैटरी बदलेंगी। आपको बता दें कि पहले जानकारी मिली थी कि ये स्पेसवॉक मार्च महीने में कराया जाएगा, लेकिन उस वक्त स्पेससूट उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को टाल दिया गया था।

.@Astro_Jessica talks about the spacewalk assignment process and partnering with @Astro_Christina for the spacewalk scheduled on Oct. 21. pic.twitter.com/RLPTjMON44