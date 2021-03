जो बाइडेन ने रोवर की सफलता के लिए नासा की टीम को दी बधाई, स्वाति मोहन के योगदान की तारीफ की

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगल पर उतरने में रोवर को मिली सफलता के लिए नासा टीम को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय-अमरीकी एयरोस्पेस इंजीनियर डॉ. स्वाति मोहन उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने रोवर के लिए विकास और लैंडिंग प्रणाली का प्रसार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय-अमरीकी लोग देश का मान दुनिया भर में बढ़ा रहेर हैं। यह हम सबके लिए गर्व की बात है।

