अल बगदादी की मौत को कनाडाई पीएम का ट्वीट, कहा- यह कार्रवाई दाएश के खिलाफ बड़ा कदम

ओटावा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को आतंकी संगठन ISIS के सरगना अबु बकर अल बगदादी के मारे जाने की जानकारी दी। इस खबर ने दुनियाभर में हड़कंप मचा दिया है। इसको लेकर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस कार्रवाई को दाएश के खिलाफ एक बड़ा कदम बताया है।

अल बगदादी की मौत पर ट्रूडो का ट्वीट

बगदादी की मौत पर जस्टिन ट्रूडो ने प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया। पोस्ट में उन्होंने कहा कि दाएश के खिलाफ लड़ाई में अल बगदादी की मौत एक बड़ा कदम है। ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि कनाडा दाएश को हराने की लड़ाई में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कनाडाई पीएम ने आगे कहा कि कनाडा ग्लोबल गठबंधन, ऑपरेशन इम्पैक्ट और इराक में नाटो की ट्रेनिंग के माध्यम से इस लड़ाई को जारी रखेगा।

The death of al-Baghdadi is a major step in the fight against Daesh. Canada will continue to work with our partners to ensure the enduring defeat of Daesh, including through the Global Coalition, Operation IMPACT and the @NATO training mission in Iraq.