'हिंदूफोबिक' बोले जाने पर कमला हैरिस की भांजी ने किया पलटवार, कहा- मैं हिंदू हूं

वॉशिंगटन। अमरीका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस (Meena Harris) को भारत के किसान आंदोलन का समर्थन करना भारी पड़ रहा है। अब सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उनके खिलाफ हमले बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि, मीना ने साफ कर दिया कि वह झुकने वाली नहीं हैं। एक शख्स ने जब उन्हें 'हिंदूफोबिक' कह डाला। तब मीना ने इसका करारा जवाब दिया है।

दरअसल, एक ट्रोलर ने ट्वीट कर कहा'अपना हिंदूफोबिया जाहिर करने के लिए शुक्रिया। आप हिंदुओं से नफरत करती हैं क्योंकि वे प्रतिरोध करते हैं।' इस पर मीना ने लिखा कि मैं हिंदू हूं। उन्होंने कहा कि फासीवाद को छिपाने के लिए धर्म का उपयोग बंद करो।

Dude, I’m Hindu. Stop using religion as a cover for fascism. https://t.co/u4gCcqtKst