Kuwait के शेख सबाह अल अहमद का 91 वर्ष की आयु में निधन

कुवैत सिटी। कुवैत के शीर्ष राजनयिक व शासक शेख सबाह अल अहमद अल सबाह का निधन ( Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah Passed Away ) हो गया। वे 91 वर्ष के थे। शेख सबाह अल अहमद काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। यह जानकारी राज्य टेलीविजन पर प्रसारित एक आधिकारिक बयान में दी गई है।

शेख सबाह अल अहमद के निधन के बाद उनके द्वारा नामित उत्तराधिकारी उनके भाई क्राउन प्रिंस शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबह हैं। 83 वर्षीय उनके भाई शेख नवाफ को क्राउन प्रिंस के रूप में कुछ शक्तियां अस्थायी रूप से दी गई हैं। शेख अहमद अल-जबर अल-सबा के चौथे बेटे थे।

कुवैत में भारत के 8 लाख लोगों के रोजगार पर संकट, राजस्थान के 80 हजार कामगार होंगे प्रभावित

तेल संपन्न राष्ट्र के शीर्ष राजनयिक के रूप में 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद इराक से नजदीकी बढ़ाने के लिए शेख सबाह अल अहमद ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें कि शेख अल अहमद कुवैत सैन्य बलों के कमांडर थे। राष्ट्रीय असेंबली से अनुमति मिलने के बाद 29 जनवरी 2006 को उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद से ही वे कुवैत का नेतृत्व कर रहे थे। जबकि 50 से अधिक वर्षों तक वे अपने देश के विदेश नीति की देखरेख की थी।

Kuwait's ruling Emir Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah has passed away said an official statement read out on state television today. His designated successor is his brother, Crown Prince Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah: Reuters