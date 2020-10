Libya: बंधक बनाए गए सातों भारतीय रिहा, आतंकियों ने पिछले महीने किया था किडनैप

त्रिपोली। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में अपहरण हुए सातों भरतीयों ( Seven Indians Who Were Kidnapped In Libya Have Been Released ) का रिहा कर दिया गया है। ट्यूनीशिया में भारतीय दूत पुनीत रॉय कुंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी सातों अपहरण किए गए भारतीयों को छोड़ दिया गया है। वे सभी सुरक्षित हैं।

पिछले महीने आतंकवादियों ने स्वदेश वापसी के लिए त्रिपोली एयरपोर्ट ( Tripoli ) जा रहे इन सभी भारतीयों को किडनैप कर लिया था। ये सभी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और बिहार के निवासी हैं। विदेश मंत्रालय ने बीते सप्ताह बताया था कि अपहरण किए गए सभी परिवारों के संपर्क में हैं और बहुत जल्द इन्हें छुड़ा लिया जाएगा।

स्वेदश लौट रहे 7 भारतीयों का Libya में अपहरण, विदेश मंत्रालय ने कहा- सभी सुरक्षित, जल्द छुड़ा लेगें

बता दें कि सभी भारतीयों को पिछले महीने 14 सितंबर को लीबिया के अस्सहवेरिफ इलाके से अपहरण कर लिया गया था। ये सभी भारत वापस लौटने के लिए त्रिपोली हवाईअड्डे जा रहे थे।

Seven Indians who were kidnapped in Libya have been released: Puneet Roy Kundal, Indian Ambassador to Tunisia to ANI



India does not have an embassy in Libya. Indian mission in Tunisia looks after the work in Libya.