लंदन ब्रिज अटैक: सालभर पहले ही जेल से बाहर आया था हमलावर आतंकी उस्मान खान, पुलिस ने खोले कई राज

लंदन। ब्रिटेन का लंदन ब्रिज दो साल बाद फिर एक आतंकी हमले से दहल उठा है। ब्रिटिश पुलिस ने शुक्रवार दोपहर को हुए इस हमले के संदिग्ध आतंकी को मौके पर ही गोली मारकर ढेर कर दिया। अब पुलिस ने इस मामले से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध का नाम उस्मान खान था जो इससे पहले भी आतंकी गतिविधियों का दोषी पाया गया था।

दिसंबर 2018 में ही जेल से बाहर आया था उस्मान

शनिवार को मेट्रोपॉलिटन पुलिस अस्सिटेंट कमिश्नर नील बासु ने बताया कि संदिग्ध आतंकी 2012 के एक आतंकी हमले के मामले में दोषी पाया गया था। पुलिस ने बताया, 'उस्मान को दिसंबर 2018 में लाइसेंस के आधार पर जेल से छोड़ा गया था।

लंदन ब्रिज: संदिग्ध शख्स ने लोगों पर चाकू से किया हमला, पुलिस ने हमलावर को मारी गोली

पुलिस ने आगे यह भी बताया कि शुक्रवार को हमले से पहले हमलावर ने एक फिशमॉन्गर्स हॉल में एक इवेंट 'लर्निंग टुगेदर' भी अटेंड किया था। आपको बता दें कि हमला के तुरंत बाद ही पुलिस ने इस हमलावर को गोली मारकर ठिकाने लगा दिया।

This is unbelievable. The Jihadi shot dead on #LondonBridge was not only a convicted terrorist who had been released on a tag but he was a guest of a Cambridge University sponsored conference in London today on “prisoner rehabilitation”. You just couldn’t make this stuff up! 😱 pic.twitter.com/40oO2JZHXY