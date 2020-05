कोरोना महामारी के बीच अस्पताल में डॉक्टर व नर्स ने रचाई शादी, लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए परिवार ने देखा समारोह

लंदन। कोरोना संकट ( corona crisis ) के बीच जहां एक और पूरी दुनिया में लॉकडाउन ( Lockdown ) और कर्फ्यू लागू है। जिसके कारण न तो लोग शादी-विवाह, किसी के देहांत या अन्य किसी सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हो पा रहे हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों के कई प्लान धरे के धरे रह गए, तो कईयों को अपनी शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ी।

कई लोगों ने तो नए तरीके से शादी रचाई यानी कि ऑनलाइन या वीडियो कॉल के जरिए। अब इस तरह की और खबर लंदन से सामने आई है, जहां पर दो कपल्स ने उसी जगह पर शादी रचाई जहां वे काम करते थे। दरअसल लंदन के एक अस्पताल में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स ( Corona warriors ) यानी डॉक्टर्स और नर्स ने अपनी प्रेम कहानी को मुक्कमल अंजाम तक पहुंचाते हुए शादी रचाई है। ये दोनों उसी अस्पताल में काम करते हैं।

प्यार में धोखा खाने वाली युवती का जीवन प्रेमी ने ही बना दिया नर्क

इन दोनों कोरोना वॉरियर्स प्रेमी जोड़े का नाम Jann Tipping और Annalan Navaratnam हैं। जैन और नवरत्नम लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में काम करते हैं। दोनों ने अगस्त में शादी करने का प्लान बनाया था, इसके बाद दोनों उत्तरी आयरलैंड और श्रीलंका जाने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी प्लान कैंसिल हो गए और अब दोनों ने अप्रैल में ही शादी कर ली।

परिवार और दोस्तों ने लाइव-स्ट्रीमिंग में समारोह को देखा

बता दें कि जैन पेशे से नर्स हैं, जबकि अन्नालन नवरत्नम डॉक्टर हैं। दोनों ने प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी की। इस शादी को दोनों के परिवार और दोस्तों लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा। अपने परिजनों के साथ दोनों ने वर्चुअल ड्रिंक्स भी एन्जॉय की। इसके अलावा फर्स्ट डांस भी किया और स्पीच भी दी।

इस खुशी के पल को अस्पताल के हेल्थ सेक्रेटरी Matt Hancock ने ट्वीट करते हुए लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘ये लवली है।’ ऐसे दौर में जहां डॉक्टर्स और नर्सेस के काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, वहां इस कपल ने शादी करके एक उदाहरण पेश किया।

A doctor and nurse from St Thomas’ who had to cancel their wedding due to the #coronavirus outbreak have got married in the hospital’s historical chapel.



Read about Jann and Annalan’s special day and why it meant so much to them to tie the knot at work https://t.co/ECH4nJuBSo pic.twitter.com/tz6T0jj2Bi