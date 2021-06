फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रॉन को सरेआम मारा थप्पड़, दो लोगों को किया गिरफ्तार

पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रॉन को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार करा है। इमेनुएल मैक्रॉन मंगलवार को साउथइस्टर्न फ्रांस के ड्रोम क्षेत्र में एक सेशन में शामिल हुए थे। इसी दौरान मैक्रॉन से मिलने आई भीड़ में शामिल एक शख्स ने अचानक उनकों थप्पड़ जड़ दिया।

घटना का एक वीडियो सामने आया

इस बीच राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और युवक को पकड़कर मैक्रॉन से दूर ले गए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरसअल, ड्रोम क्षेत्र मे इमैनुएल मैक्रॉन रेस्टोरेंट मालिकों और छात्रों से मिल रहे थे। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें नजर आ रहा है कि इमेनुएल मैक्रॉन अपने शुभचिंतकों के बीच मौजूद हैं। इसके साथ उनसे बातचीत कर रहे थे। यहां बैरियर भी लगाए गए थे।

Video: The French president Emmanuel Macron got slapped in the face while greeting people. This happened in a small town in southeastern France. pic.twitter.com/r4Xsemi2m6