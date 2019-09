मलाला की संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदायों से अपील, 'कश्मीरी बच्चों की स्कूल लौटने में मदद करें'

संयुक्त राष्ट्र। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पाकिस्तानी शिक्षा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई ने संयुक्त राष्ट्र से एक अपील की है। मलाला ने कश्मीर घाटी में प्रतिबंधों के बीच कश्मीरी छात्रों की स्कूल लौटने में मदद करने का आग्रह किया है। मलाला ने शनिवार को सिलसिलेवार ट्वीट्स में यह अपील की है।

कश्मीरियों की आवाज सुनने की अपील

ट्वीट में उन्होंने लिखा,'मैं संयुक्त राष्ट्र महासभा और अन्य नेताओं से कश्मीर में शांति, कश्मीरियों की आवाज सुनने और बच्चों के सुरक्षित रूप से स्कूल लौटने की दिशा में काम करने का आग्रह करती हूं।' बता दें कि जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त को हटाए जाने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद से कश्मीर घाटी में प्रतिबंध लागू हैं।

मलाला ने जताई चिंता

मलाला ने अपने ट्वीट में लिखा, 'मैं मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर जेल भेजे गए बच्चों समेत लगभग 4,000 लोगों, लगभग 40 दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे छात्रों, घर बिछड़ने का डर पाले लड़कियों को लेकर बहुत चिंतित है।' मलाला ने अपने ट्वीट्स में पिछले हफ्ते पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और छात्रों समेत विभिन्न क्षेत्र के लोगों से हुई अपनी बातचीत भी साझा की।

I am asking leaders, at #UNGA and beyond, to work towards peace in Kashmir, listen to Kashmiri voices and help children go safely back to school.

उन्होंने कहा, 'मैं अभी तुरंत कश्मीर में रह रही लड़कियों से बात करना चाहती हूं। संचार व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त होने के कारण उनकी हालत जानने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कश्मीरियों का संपर्क दुनिया से काट दिया गया है और उनकी आवाज को दबा दिया गया है।'

I wanted to hear directly from girls living in Kashmir right now. It took a lot of work from a lot of people to get their stories because of the communications blackout. Kashmiris are cut off from the world and unable to make their voices heard. #LetKashmirSpeak