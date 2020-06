Australia के पीएम को बातचीत के दौरान टोका, एक शख्स के इशारे पर तुरंत पीछे हटे

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया (Australia) के पीएम स्कॉट मॉरिसन (Scott Morrison) हमेशा से खुले विचारों के माने जाते हैं। उनके अंदाज को हर कोई पसंद भी करता है। हाल ही में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को ट्वीट कर एक समोसे से भरी ट्रे की तस्वीर दिखाई और कहा कि काश हम साथ इसका लुफ्त ले रहे होते। इस पर पीएम मोदी ने भी उनके इस अंदाज को पंसद किया और समोसे की दावात को स्वीकार कर लिया। एक ताजा मामले में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

A home-owner telling the 🇦🇺 prime minister and the media to move off his just re-seeded lawn is hilarious and, especially on this day and in this week, that they all dutifully did so is also deeply democratic. pic.twitter.com/PN4ag1EgHJ