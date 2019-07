ब्रिटिश तेल टैंकर में फंसे भारतीयों की रिहाई की कोशिशें जारी: विदेश मंत्री एस. जयशंकर

नई दिल्ली। ईरान और ब्रिटेन के बीच तेल टैंकर को जब्त करने को लेकर बढ़े तनाव के साथ अब भारत में भी माहौल गरमाता जा रहा है। दरअसल, ईरान की ओर से जब्त किए गए ब्रिटिश तेल टैंकर में कार्यरत 18 भारतीयों की रिहाई को लेकर भारत चिंतित है।

इस संबंध में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ( S Jaishankar ) ने रविवार को एक बयान में कहा कि सरकार ब्रिटिश टैंकर में कार्यरत 18 भारतीयों की शीघ्र रिहाई और देश में वापस लाने को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है, जिसे ईरान द्वारा हिरासत में लिया गया है।

ईरान में जब्त टैंकर पर आपातकालीन बैठक करेंगी ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे

जयशंकर ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय पहले से ही Stena Impero के सभी 18 भारतीय चालक दल के सदस्यों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन पर काम कर रहा है। अधिकारी तेहरान स्थित भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और इसके समाधान के लिए रास्ता निकाल रहे हैं।

#TeamMEA is already working on the early release & repatriation of all 18 Indian crew members of Stena Impero. Our Embassy in Tehran is in constant contact with Iranian authorities to resolve this. We will keep you posted on further developments. https://t.co/3BrK5ahYGq