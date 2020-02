दिल्ली हिंसा: विदेश मंत्रालय का अमरीकी आयोग को जवाब, गलत और भ्रामक बयान न दें

नई दिल्ली। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में फैली हिंसा पर अमरीका के कई नेताओं और संगठनों ने टिप्पणी देते हुए इसकी निंदा की थी। अब भारत के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। मंत्रालय ने खासकर अमरीकी कमिशन फॉर इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF ) के बयान पर निशाना साधा है।

सभी बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक: MEA

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'हमने USCIRF, विदेशी मीडिया के कुछ भागों और कुछ नेताओं के दिल्ली हिंसा पर की गई टिप्पणी को सुना है। हमने पाया कि यह सभी बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक हैं। इसके साथ ही ये इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से प्रतीत होते हैं।

MEA: Seen comments made by United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF), sections of media & a few individuals on recent incidents of violence in Delhi. These are factually inaccurate and misleading, and appear to be aimed at politicising the issue. (1/2) pic.twitter.com/Wm6Vh0Jm5b