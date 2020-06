विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीश कुमार फिनलैंड के नए राजदूत बने

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ( Ministry of External Affairs ) में संयुक्त सचिव और प्रवक्ता के तौर पर कार्यरत रवीश कुमार ( Raveesh Kumar ) को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोदी सरकार ने रवीश कुमार को एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए फिनलैंड ( Finland ) में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। रवीश इससे पहले विदेश मंत्रालय के सबसे युवा प्रवक्ता हैं। विदेश मंत्रालय में अपने सेवा देने से पहले वे जर्मनी में कार्यरत थे।

रवीश कुमार की जगह पर अब 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा ( Indian Foreign Service ) के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय का अगला प्रवक्ता बनाया जा सकता है।

बीते 6 मार्च को आई एक जानकारी के मुताबिक, वे रवीश कुमार का स्थान लेंगे। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई थी।

Raveesh Kumar has been appointed as the next Ambassador of India to Finland. He is presently the Joint Secretary in the Ministry of External Affairs. (File pic) pic.twitter.com/bWpS6t9Kvg